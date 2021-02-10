Что скажите о дизайне Honor Magic 3?

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Вот так предположительно может выглядеть Honor Magic 3

Honor вернулась в строй и начинает новый заход на рынок. На данный момент она свернула анонсы бюджетников и сосредоточилась на среднем и топовом сегментах. На очереди релиз Honor Magic 3, который станет флагманом и очередной выставкой достижений компании. Были предположения, что новинка будет первым складным устройством компании, но выложенный в сеть рендер указывает на то, что от складной конструкции отказались.

Нам показали смартфон с модным изогнутым дисплеем с минимальными отступами на торцах. Никаких следов пребывания фронтальной камеры обнаружить не удалось, что можно трактовать как то, что Honor Magic 3 предложит подэкранный селфи-модуль.

Площадка основной камеры внушительных размеров и предназначена для трех датчиков изображения, а также светодиодной вспышки. Основной сенсор особо крупный и, возможно, это дюймовый датчик, который дебютировал в Sharp Aquos R6. Будет перископический модуль для создания снимков с приближением, а также можно предположить, что завершит ансамбль датчиков широкоугольный сенсор.

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О характеристиках Honor Magic 3 известно только то, что он должен получить чип Snapdragon 888 или Snapdragon 888+, а также будет установлена GSM‑версия Android с сервисами Google.

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Источник: androidheadlines