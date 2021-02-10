Представлен Honor X20 SE: ставка на дизайн

796

Honor X20 SE стал обычным середнячком с завышенным прайсом

Сегодня без какой-либо громкой презентации по-тихому был представлен Honor X20 SE. Это переоцененный 5G-смартфон, который предлагает тройную камеру, быструю зарядку и емкую батарейку.

Смартфон оснастил 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей), который занимает 94,2%. В верхнюю часть экрана встроили фронтальную камеру на 16-мегапикселей.

В качестве аппаратной платформы установлен Dimensity 700 в связке с 6/8 Гб оперативной памяти. Honor 20 SE оснастили флеш-накопителем вместимостью 128 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт и фирменной оболочкой Magic UI 4.0 на основе Android 11.

Читать также: Представили серию Honor 50: возвращение к Snapdragon и Google ﻿

В арсенале смартфона поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, есть порт USB-C, аудиоразъем для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Его размеры 160,68 x 73,3 x 8,4 мм, а вес 179 грамм.

Основная камера Honor 20 SE обладает тремя датчиками изображения, где ключевой сенсор разрешением 64-мегапикселя, есть макросенсор на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Продажи новинки в Китае стартуют 9 июля и на выбор предложат две модификации 6/128 Гб и 8/128 Гб по цене $279 и $310 соответственно.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: mydrivers