Что с продажами устройств Nokia? Статистика первого квартала

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HMD Global так и не удалось стать заметным игроком на рынке

В декабре 2016 года о себе заявила компания HMD Global, которая пришла для того, чтобы вернуть марку Nokia на рынок. Надпись Nokia на устройствах и чувство ностальгии сделали свое дело — произошел взлет продаж с низкого старта. Но длилось это не долго, очень быстро выяснилось, что «легенда» уже не та и аппараты получались унылыми.

Самым неудачным для компании стал второй квартал прошлого года, когда продажи посели до минимума. Естественно, что и тут не обошлось без коронавируса, который обрушил реализацию устройств всех производителей. Но уже с третьего квартала 2020 года продажи гаджетов Nokia вернулись к росту. Кажется, что жизнь налаживается?

В первом квартале 2021 года HMD Global сумела поставить на рынок всего 2 млн смартфонов и занять 18 место в мировом табеле рангов. Это на 300 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, но и почти на 800 тысяч меньше, чем в четвертом квартале 2020 года. Среди причин того, что поставки вновь пошли на спад называют падение продаж устройств в Индии, где с новой силой разбушевалась пандемия коронавируса, обрушив продажи мобильников. А вот в Африке и ряде стран Европы компания чувствует себя уверенно.

Помимо смартфонов, HMD Global продолжает поставлять на рынок кнопочные звонилки и за первые три месяца нынешнего года их было отгружено 11 млн. И это третье место в мире среди крупнейших производителей телефонов. Если суммировать объем отгруженных телефонов и смартфонов, то компании на 11 месте в мировом табеле рангов.

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Источник: nokiamob