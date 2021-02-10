Что такое mini LED и почему технология перспективна

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Почему Apple делает ставку на технологию mini LED

В будущем Apple планирует отказаться от классических IPS-матриц, и аббревиатура mini LED будет все чаще появляться среди характеристик ее устройств. Первый уже пошел и им стал 12,9" iPad Pro. Попробуем разобраться, что это за технология и какие преимущества она таит в себе.

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По сути, mini LED — это почти тот же OLED, которое не уступает ему по самым важным характеристикам. Но вместо уже хорошо освоенных светодиодов на основе органических соединений в них применяется огромный массив небольших светодиодов. Если диаметр обычного светодиода составляет 1 мм, то размер мини-светодиода - 0,2 мм.

Поскольку диоды являются миниатюрными, то на экране их можно разместить больше. На каждый пиксель, которых, как правило, миллионы приходится по нескольку светодиодов. Мини-светодиоды организованы на дисплеях в отдельные «зоны освещения» и такая плотная «застройка» позволяет предложить высокий уровень контрастности, яркости и насыщенности цветов.

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Сама идея технологии mini LED состоит в том, чтобы сделать светодиоды миниатюрными, чтобы можно было более точно контролировать свет на дисплеях, управлять зонами освещения. Каждая зона включается отдельно только там, где необходимо. Это отлично сочетается с HDR, обеспечивая хорошие зоны локального затемнения и эффективно препятствует потере света. Все это в итоге позволяет предложить близкий к идеальному черному цвету, чистый белый оттенок и более яркие цвета с красивыми четкими границами между объектами, отображаемыми на экране.





Важно знать, что mini LED практически не выгорают. В отличие от органических светодиодов обычные на основе искусственных кристаллов деградируют медленно и процесс появления засветов долгий.

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Технология mini LED перспективная и обладает большим потенциалом, а также большим количеством преимуществ на фоне тех же OLED-матриц:

отличная контрастность;

широкий динамический диапазон и цветовой охват;

лучшая детализация в темных сценах;

низкий уровень энергопотребления из-за отсутствия световой подложки;

изображение равномерное без искажений под углом;

продолжительное время на выгорание;

матрица тонкая и легкая, что в свою очередь позволяет предлагать более легкие и тонкие устройства;

низкая себестоимость.

Несмотря на то, что OLED-панели превосходят mini LED по скорости отклика, они уступают им по максимальной яркости и точности цветопередачи. Но все же mini LED не позволяет полностью устранить артефакты, например, яркие ореолы вокруг темных объектов, а также уступают OLED по насыщенности и глубине черного цвета.

Технология mini LED только начинает свой путь на рынок. Она требует еще детального изучения и проверки временем. Поэтому на сегодняшний момент вопрос о том, что все же лучше OLED или mini LED остается открытым. Но сама технология перспективная и многое будет зависеть от того, как ее будут развивать, по какому пути пойдут производители.

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Источник: phonearena