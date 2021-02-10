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Что такое mini LED и почему технология перспективна

21.04.2021 875 0

Почему Apple делает ставку на технологию mini LED

В будущем Apple планирует отказаться от классических IPS-матриц, и аббревиатура mini LED будет все чаще появляться среди характеристик ее устройств. Первый уже пошел и им стал 12,9" iPad Pro. Попробуем разобраться, что это за технология и какие преимущества она таит в себе.

 

Что такое mini LED и почему технология перспективна – фото 1﻿

По сути, mini LED — это почти тот же OLED, которое не уступает ему по самым важным характеристикам. Но вместо уже хорошо освоенных светодиодов на основе органических соединений в них применяется огромный массив небольших светодиодов. Если диаметр обычного светодиода составляет 1 мм, то размер мини-светодиода - 0,2 мм.

 

Поскольку диоды являются миниатюрными, то на экране их можно разместить больше. На каждый пиксель, которых, как правило, миллионы приходится по нескольку светодиодов. Мини-светодиоды организованы на дисплеях в отдельные «зоны освещения» и такая плотная «застройка» позволяет предложить высокий уровень контрастности, яркости и насыщенности цветов.

 

Как показано здесь (Источник электроники) & amp; nbsp - Что такое Mini-LED и как он сравнивается с OLED?﻿

 

Сама идея технологии mini LED состоит в том, чтобы сделать светодиоды миниатюрными, чтобы можно было более точно контролировать свет на дисплеях, управлять зонами освещения. Каждая зона включается отдельно только там, где необходимо. Это отлично сочетается с HDR, обеспечивая хорошие зоны локального затемнения и эффективно препятствует потере света. Все это в итоге позволяет предложить близкий к идеальному черному цвету, чистый белый оттенок и более яркие цвета с красивыми четкими границами между объектами, отображаемыми на экране.


Важно знать, что mini LED практически не выгорают. В отличие от органических светодиодов обычные на основе искусственных кристаллов деградируют медленно и процесс появления засветов долгий.

 

Пример светодиодной матрицы (Источник Pixabay - Что такое Mini-LED и как он сравнивается с OLED?﻿


Технология mini LED перспективная и обладает большим потенциалом, а также большим количеством преимуществ на фоне тех же OLED-матриц:

  • отличная контрастность;
  • широкий динамический диапазон и цветовой охват;
  • лучшая детализация в темных сценах;
  • низкий уровень энергопотребления из-за отсутствия световой подложки;
  • изображение равномерное без искажений под углом;
  • продолжительное время на выгорание;
  • матрица тонкая и легкая, что в свою очередь позволяет предлагать более легкие и тонкие устройства;
  • низкая себестоимость.

 

Несмотря на то, что OLED-панели превосходят mini LED по скорости отклика, они уступают им по максимальной яркости и точности цветопередачи. Но все же mini LED не позволяет полностью устранить артефакты, например, яркие ореолы вокруг темных объектов, а также уступают OLED по насыщенности и глубине черного цвета.

 

Технология mini LED только начинает свой путь на рынок. Она требует еще детального изучения и проверки временем. Поэтому на сегодняшний момент вопрос о том, что все же лучше OLED или mini LED остается открытым. Но сама технология перспективная и многое будет зависеть от того, как ее будут развивать, по какому пути пойдут производители.

 

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Источник: phonearena

mini LED
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.04.2021

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Что такое mini LED и почему технология перспективна

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