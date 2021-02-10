Что за трэш? Meizu, ты на чьей стороне?

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Meizu начнет продавать iPhone в своих магазинах

В начале нынешнего месяца Meizu бравировала тем, что 45% из всех, кто прикупил Mezu 18 ранее владели iPhone. Это было преподнесено как достижение и весомый вклад в увеличении армии сторонников добра. Правда, потом выяснилось, что поднять продажи удалось в большей степени благодаря преференциям и существенным скидкам, когда Meizu 18 отдавали почти за бесценок.

И вот теперь та, что должна была бороться со злом примкнула к нему. Компания сообщила, что iPhone такие же безопасные устройства, как и ее Meizu 18, поэтому им самое место на прилавках магазинов Meizu Mall. Продажи «яблочных» устройств стартуют завтра. При этом она заявила, что смартфоны iPhone одновременно конкуренты и друзья им. И на нашей памяти, это первый случай, когда производитель Android-смартфонов начал продавать iPhone в своих фирменных магазинах.

Такое и на «голову не оденешь». Скорее всего, такой маневр компания провернула ради хайпа и привлечения внимания, ее продукты далеко не в лидерах продаж и прошлые неудачи привели к тому, что армия поклонников изрядно поредела. Только вот интересно, поможет ли такой странный ход с повышением популярности ее продуктов.

Пресса и пользователи то пошумят, но высок риск того, что поклонники Android навсегда похоронят для себя Meizu и ее устройства. Похоже, что дела у компании совсем плохи и она идет во все тяжкие, только бы привлечь внимание. Но ради спортивного интереса будет любопытно узнать, как после этого пойдут продажи Meizu 18 и сколько iPhone прикупят в магазинах компании.

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Источник: mydrivers