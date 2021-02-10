Статистика от Meizu: пользователи iPhone предпочитают Meizu 18

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Сообщается, что почти каждый второй покупатель Meizu 18 ранее пользовался iPhone

Месяц как в Китае продаются Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Насколько успешны смартфоны точной информации нет, но компания нашла повод для гордости. По ее данным, почти половина тех, кто приобрел новинки ранее были владельцами iPhone. По данным Meizu, «перебежчики» составили 45% всех, кто купил флагманы компании.

Каким образом производился подсчет и какие причины подтолкнули пользователей «пересесть» с iPhone на Meizu 18, не сообщается. Маловероятно, что каждый, кто приобрел новинки китайской компании проходили опрос на тему, какой аппарат ранее был у них в пользовании. Также не исключено, что пользователи попросту ответили, что ранее они имели опыт эксплуатации iPhone. А это вовсе не означает, что они сменили iPhone на Meizu 18. Статистика выглядит достаточно странной и к ней есть вопросы.

Сама компания предпочла лишь напомнить о Meizu 18 и Meizu 18 Pro вот таким несколько необычным способом. Куда интереснее было бы знать, сколько всего было продано смартфон и зашел ли пользователям Treid-un по-китайски: обменяй два старых адаптера на один новый и более быстрый. Напомним, что в комплекте с Meizu 18 и Meizu 18 Pro нет зарядного устройства, и компания предложила докупить его или произвести обмен на старые адаптеры.

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Источник: mydrivers