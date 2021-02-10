Чтобы хайп медом не казался. Блогер ответил за слив ролика с Xiaomi Mi 10 Ultra

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$1 млн — столько обошлись блогеру несколько минут славы за слив ролика с Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi серьезно вложилась в Xiaomi Mi 10 Ultra, который стал юбилейным и максимально заряженным флагманом компании прошлого года. Xiaomi хотела сохранить новинку в тайне и с гордостью явить ее во время презентации, чтобы произвести эффект разорвавшейся бомбы и вызвать повышенный информационный шум. Но осуществить задуманное не позволил один из блогеров, который в попытке хайпа не удержался и слил в сеть ролик с Xiaomi Mi 10 Ultra в главной роли еще до премьеры.

Xiaomi жестко отреагировала на произошедшее, заставив автора удалить его, а также решила карать обидчика долларом. Она потребовала выплатить ей денежную компенсацию в размере $1 млн. Прошло 10 месяцев, и эта история получила свое продолжение. Завершилась она печально для горе-блогера и поучительно для всех остальных, которые не прочь заработать дивидендов на сливе конфиденциальной информации.

Известный сетевой информатор Ice Universe сообщил о том, что блогер, сливший в сеть видео, выплатил Xiaomi компенсацию в размере $1 млн за нарушение соглашения о конфиденциальности и принес свои извинения. Показательный урок для остальных медиа.

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Источник: twitter