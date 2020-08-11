Xiaomi собирается оштрафовать автора видео с распаковкой Mi 10 Ultra

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Накануне презентации Xiaomi Mi 10 Ultra о самом смартфоне было известно немного. Поэтому любая информация о новинке жадно ловилась средствами массовой информации. А ролик с распаковкой флагмана так и вовсе «золотая жила», стал микросенсацией. Хайпануть на новинке решил один из блогеров, который уже успел получить ее на обзор. Не дожидаясь релиза, он выложил в сеть видео с распаковкой Xiaomi Mi 10 Ultra.

Ролик быстро стал популярным и его растиражировали многие профильные издания. О самом видео успели прознать и в Xiaomi. То ли для поддержания волны хайпа вокруг флагмана, то ли для того чтобы другим было неповадно, компания решила наказать автора ролика. И если верить авторитетному инсайдеру @UniverseIce, карать решено долларом.

Он утверждает, что Xiaomi намерена требовать выплаты денежной компенсации за нарушение требований о неразглашении. Сумма более чем внушительная — $1 млн. Правда, другой информатор Max J поставил под сомнение сумму штрафа. Он считает, что речь может идти о сумме, не превышающей $100 тысяч.

Стоит сказать, что это не первый случай, когда случается утечка, касающаяся еще неанонсированного устройства. До сегодняшнего дня что-то не было слышно о том, что кто-то понес ответственность за подобную выходку. Разве что Apple в свое время выперла из компании сотрудника, чья дочь засветила iPhone X за несколько дней до старта предзаказов. Маловероятно, что и Xiaomi движет «жажда крови». Скорее всего, дальше угрозы дело не пойдет, а саму информацию о возможном штрафе распространили только ради хайпа.

Источник: twitter