Не одними флагманами Xiaomi: самую ожидаемую фичу предложит и Redmi

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Redmi готовит свой смартфон с подэкранной камерой

Фронтальная камера сегодня — неотъемлемая и для кого-то важная функция. В 2021 году уже сложно сыскать смартфон, который бы не позволял делать селфи. Видеоконференции и TikTok держатся на фронталках. Но в эпоху безрамочности производителям приходится искать пути, как обыграть селфи-модуль и сделать это максимально органично, чтобы взгляд не «спотыкался» на него.

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Рынок начал предлагать О-образные, каплевидные, V- образные вырезы, «челки» и выдвижные механизмы. А иногда даже отказывались от ее установки в пользу дополнительного экрана на тыльной стороне. Но подобный формат не прижился и все начали «сверлить» отверстия в экранах.

Наиболее логичное и визуально приятное решение — встроить фронталку под дисплей. Но от идеи до создания действительно адекватного решения — большой путь. Его производители проходят уже несколько лет и на рынке только есть один коммерческий аппарат с подэкранной фронталкой. Речь идет о ZTE Axon 20, который оказался сырым и далеким от идеала, что касается качества фоточек, созданных на фронтальный модуль.

Но, если верить инсайдерам, то вскоре нас должны «завалить» смартфонами с камерами под поверхностью дисплея. Уже в этом году свои решения должны представить Samsung и Xiaomi. Причем, если верить техно-шпионам, подэкранной камеры удостоится не только флагман Xiaomi Mi Mix 4, но и аппарат под маркой Redmi.

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Правда, его дебют обещают в следующем году, а в числе его характеристик упоминают 6,7-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с повышенной частотой обновления. Возможно, речь идет о Redmi K50 или Redmi K50 Pro.

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Источник: mydrivers