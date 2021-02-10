Слухи об отказе Samsung от сотрудничества AMD – компания хочет разрабатывать графику сама

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"Роман" двух компаний длился недолго

Три года назад Samsung объединила усилия с AMD, чтобы добавить графику RDNA2 в процессоры Exynos. Первым процессором с технологиями GPU на основе AMD RDNA2 был Exynos 2200 с графическим процессором Xclipse 920. Однако чип не принес ничего революционного в производительности графики. Это должно быть долгосрочное сотрудничество, но оно может закончиться.



Согласно слухам, команда Samsung System LSI может прекратить партнерство с AMD в создании мобильных графических процессоров. System LSI – это отдел Samsung Electronics, производящий процессоры Exynos, датчики камер ISOCELL и другие микросхемы.



Если верить слухам, System LSI планирует разрабатывать собственные графические процессоры, а не зависеть от других брендов. Сообщается, что компания планирует развивать свои технологии в сегментах искусственного интеллекта, автомобилей и графики и стать независимой от посторонних разработок до 2025 года.



Если эта информация верна, мы можем увидеть собственный графический процессор Samsung в чипе Exynos, предназначенном для Galaxy S25. Однако пока это неофициальная информация и ничего не известно наверняка.

Источник: Gizmochina