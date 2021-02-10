Chuwi CoreBook: доступный ноутбук с Intel Core i5 на борту за $450

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Прекрасный ноутбук для работы и обучения продают за $450.

Компания CHUWI известна своими планшетами и бюджетными ноутбуками Windows. Но не все знают, что компания выпускает и хорошие полноценные ноутбуки.

Ноутбук CHUWI CoreBook с процессорами Intel Core i5-1035G4 и Windows 11 появился в продаже на официальном сайте компании. Ноутбук в первую очередь ориентирован на производительность и развлечения. Устройство также удовлетворяет общим требованиям игрового сообщества.

Технические характеристики CHUWI CoreBook

CHUWI CoreBook оснащен 14,1-дюймовым дисплеем FHD+ IPS с разрешением 1920x1080 и соотношением сторон 16:9. Матовый дисплей позволяет пользователям работать даже в условиях экстремального освещения без ущерба для глаз. Кроме того, панель обеспечивает высокую точность цветопередачи и детализированные изображения.

Под капотом у ноутбука CoreBook установлен процессор Intel Core i5-1035G4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ SSD. Процессор работает на тактовой частоте 1,1 ГГц, но может разгоняться до 3,7 ГГц в режиме Turbo. Чипсет разработан для агрессивной многозадачности и профессиональных задач.

Оперативная память DDR4 поддерживает расширение SO-DIMM. Это делает ее более производительной и энергоэффективной, чем у предыдущих аналогов с DDR3 на борту. M.2 Nvme SSD имеет высокую скорость записи 2000 МБ/с.

Добавление графики Intel Iris Plus позволяет даже играть в современные игровые тайтлы. Игровой чипсет поддерживает технологии OpenGL 4.6 и DirectX 12. Из коробки на ноутбуке установлена Windows 11 Home и вам не придется отдельно тратить время и средства на установку операционной системы.

CHUWI CoreBook имеет бесшумную полноразмерную безрамочную клавиатуру с подсветкой, что облегчает работу в условиях плохого освещения. Увеличенная сенсорная панель обеспечивает элегантный вид и упрощает управление без использования мыши. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного поликарбоната. Он имеет вес лишь 1400 г и толщину 17 мм, легкая конструкция, уложенная в компактный корпус, станет идеальным компаньоном для студентов.

Ноутбук CoreBook поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 и карты памяти формата microSD. Что касается физических разъемов, ноутбук включает в себя один порт USB 3.0 Type-A и один порт USB 3.0 Type-C 5 Гбит/с. Что касается мультимедиа, ноутбук также имеет встроенную 1-мегапиксельную веб-камеру и стереодинамики.

CHUWI CoreBook получает питание от батареи 4000 мАч(46,2 Втг). Напряжение батареи ноутбука составляет 11,55 В, и его можно полностью зарядить за 3 часа. Устройство подходит не только для начинающих/студентов, но и для профессионалов, желающих работать в дороге. Компания предоставляет гарантии 12 месяцев и бесплатную техническую поддержку.

Ноутбук CHUWI CoreBook продается примерно за $450 в течение ограниченного времени на официальном сайте по этой ссылке

О процессоре Intel Core i5-1035G4

Intel 10th Core i5-1035G4 был представлен в августе 2019 как мобильный процессор с 4 ядрами. Благодаря технологии Intel Hyper Threading, количество ядер удвоено до 8 потоков. Процессор поставляется с 6 МБ кэш памяти третьего уровня и работает на частоте 1100 МГц по умолчанию с возможностью разгона до 3,7 ГГц в зависимости от рабочей нагрузки. Процессор принимает TDP 15 Вт с диапазоном между 12-25 Вт.

Добавление встроенного графического решения Iris Plus улучшает общий опыт игры. Интеграция аппаратной виртуализации увеличивает производительность виртуальной машины.

Программы, разработанные с использованием Advanced Vector Extensions (AVX), совместимы с процессором, что значительно повышает производительность тяжелых финансовых и расчетных программ. Intel также добавила поддержку инструкций AVX2 и AVX-512 в дополнение к AVX.

Более подробную информацию вы можете посмотреть на официальном сайте компании Intel по этой ссылке.

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