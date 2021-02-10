Эти наушники вас действительно удивят своими возможностями: Redmi Buds 4 Pro всего от 2 290

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Беспроводные наушники стали неотъемлемой частью нашей жизни, с тенденцией всех производителей убрать разъем 3.5 мм, поклонников становится все больше. С каждым годом производители все улучшают качество TWS наушников, они становятся все доступнее, так и компания Xiaomi со своими наушниками Redmi Buds 4 Pro радует своих поклонников отличным качеством.

У модели XIAOMI есть набор весомых конкурентных преимуществ: двухдрайверный излучатель, кодек LDAC, система шумоподавления ANC и хорошая автономность.

Наушники имеют отличный дизайн в форме округлой капсулы, достаточно компактны, поэтому их будет удобно носить с собой в кармане. Кейс выполнен из приятного матового пластика, потому он не будет загрязняться. Наушники в кейсе держатся хорошо, не выпадают даже при усилии.

Сами наушники тоже очень крутые, они включают в себя наличие шумотушения, сенсорного управления, емкостного датчика приближения и многих других интересных функций. Наушники сидят в ушах хорошо, не выпадают, при активном качании головой тоже хорошо держатся, поэтому могут подойти для разных активностей, как например, утренних пробежек.

Redmi Buds 4 Pro поддерживают фирменное приложение Xiaomi earbuds app, которое позволит настроить ваши наушники как вам вздумается.

Приобрести эти замечательные наушники можно по ссылке:

Redmi Buds 4 Pro (global) – 2 290 грн.

Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

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