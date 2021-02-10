Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Эти наушники вас действительно удивят своими возможностями: Redmi Buds 4 Pro всего от 2 290

Эти наушники вас действительно удивят своими возможностями: Redmi Buds 4 Pro всего от 2 290

09.08.2023 102 0

Лучшее, что можно купить по этой цене

Беспроводные наушники стали неотъемлемой частью нашей жизни, с тенденцией всех производителей убрать разъем 3.5 мм, поклонников становится все больше. С каждым годом производители все улучшают качество TWS наушников, они становятся все доступнее, так и компания Xiaomi со своими наушниками Redmi Buds 4 Pro радует своих поклонников отличным качеством.

 

У модели XIAOMI есть набор весомых конкурентных преимуществ: двухдрайверный излучатель, кодек LDAC, система шумоподавления ANC и хорошая автономность.

 

redmi buds 4 pro

 

Наушники имеют отличный дизайн в форме округлой капсулы, достаточно компактны, поэтому их будет удобно носить с собой в кармане. Кейс выполнен из приятного матового пластика, потому он не будет загрязняться. Наушники в кейсе держатся хорошо, не выпадают даже при усилии.

 

redmi buds 4 pro

 

Сами наушники тоже очень крутые, они включают в себя наличие шумотушения, сенсорного управления, емкостного датчика приближения и многих других интересных функций. Наушники сидят в ушах хорошо, не выпадают, при активном качании головой тоже хорошо держатся, поэтому могут подойти для разных активностей, как например, утренних пробежек.

 

Redmi Buds 4 Pro поддерживают фирменное приложение Xiaomi earbuds app, которое позволит настроить ваши наушники как вам вздумается.

 

redmi buds 4 pro

 

Приобрести эти замечательные наушники можно по ссылке:

 

Redmi Buds 4 Pro (global) – 2 290 грн.

 

Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

 

Читайте также: Мегакрутные наушники для мобильных геймеров

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 09.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Эти наушники вас действительно удивят своими возможностями: Redmi Buds 4 Pro всего от 2 290