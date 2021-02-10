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Эти устройства Samsung скоро получат AI-фишки от Galaxy S24 в One UI 6.1

19.01.2024 50 0

ШИ всем!

Компания Samsung уже готовит выход обновления One UI 6.1 с искусственным интеллектом для ряда своих устройств в первой половине 2024 года.

One UI 6.1 дебютировала на новых флагманах Galaxy S24 вместе с технологиями Galaxy AI. Они включают функции Live Translate для перевода языка в реальном времени, Chat Assist для подсказок при наборе текста, Note Assist для автоформатирования заметок и многое другое.

Эти устройства Samsung скоро получат AI-фишки от Galaxy S24 в One UI 6.1 – фото 1


Стало известно, что часть фишек станет доступна для устройств серии S23 (все смартфоны), Galaxy Tab S9 (кроме FE линейки), Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5.

То, как компания это реализует – уже другой вопрос, потому что часть функций как Live Translate работают в S24 локально – за счет NPU модуля в последнем поколении процессоре.

Эти устройства Samsung скоро получат AI-фишки от Galaxy S24 в One UI 6.1 – фото 2

Возможно, часть фишек на этих устройствах станет зависимой от интернета, а часть и вовсе останутся эксклюзивом серии S24. Однако, например Circle to search – исключительно проигранная фишка, которую должны добавить и в другие смартфоны Samsung.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 19.01.2024
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Эти устройства Samsung скоро получат AI-фишки от Galaxy S24 в One UI 6.1