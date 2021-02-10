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Цифра дня: 113 причин для выбора Google Pixel

26.10.2021 237 0

В сеть выложили ролик, где Google объясняет, почему ее смартфоны стоят внимания

На прошлой неделе состоялась премьера Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Новое поколение смартфонов получилось крайне любопытным и у него есть все шансы стать популярными. Но это не отменяет необходимости продвигать новинки и прочие устройства компании на рынке, доносить до потенциальных покупателей те преимущества, которые могут побудить к их приобретению.

 

 

Google нашла более 100 причин для того, чтобы объяснить, почему стоит перейти на Pixel-фоны. Как ни странно, но апеллировать было решено, прежде всего, к армии пользователей смартфонов LG. Компания так прямо и указала, что есть 113 причин перейти на Google Pixel, если «производитель вашего смартфона перестал выпускать телефоны». В самом ролике также сказано, что Google занята построением Сети и картированием мира, тогда как другие производители занимаются выпуском прочих вещей вроде стиральных машин.

 

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Как не удивительно, но Google действительно нашла такое большое количество причин, которые должны выгодно выделить ее устройства. Она нахваливала собственную операционную систему и сервисы, камеры и различные режимы съемки, жестовое управление, прочность и защиту от влаги, приличную автономность и прочие моменты.

 

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Источник: youtube

Google Pixel
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.10.2021

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Цифра дня: 113 причин для выбора Google Pixel