Производительность Google Pixel 6 Pro замерили. Без восторга

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Google Pixel 6 Pro оказался слабее iPhone XS Max

Одним из заметных событий последних дней стала презентация серии Google Pixel 6, которая впервые за историю компании получила чип собственной разработки. О самом процессоре известно немного и настораживает то, что сама компания никак не расхваливает производительность системы на чипе и есть шанс, что под видом нового процессора Tensor нам пытаются продать какой-то из чипов Exynos.

Есть риск, что первый блин выйдет комом и именно мощность Tensor может стать одним из разочарований. Тем более, что первые отзывы отнюдь не оптимистичные. Уже есть те, кто успел заполучить Google Pixel 6 Pro и один из них успел поделиться результатами прогонки смартфона через бенчмарк Geekbench 5.

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По итогам одноядерного теста смартфон набрал 1012 баллов, а в многоядерном — 2760. И это даже чуть меньше мощности iPhone XS Max, который был выпущен в 2018 году. Поэтому особой надежды на то, что по части производительности Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут настоящими монстрами, не стоит питать. Мощность не плохая, но не рекордная. С другой стороны, на практике все должно обстоять более чем прилично, оптимизация обещает быть на высоком уровне.

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Источник: sohu.com