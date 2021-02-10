Цифра дня: сколько в мире пользователей смартфонов

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У каждого второго жителя планеты есть смартфон

Эксперты компании Strategy Analytics взялись за подсчет того, сколько человек по всему миру пользуются смартфонами. По их данным армия пользователей составила почти 4 млрд, и они утверждают, что половина населения планеты владеют смартфонами. Человечеству понадобилось 27 лет, чтобы «подсесть» на мобильники.

«По нашим оценкам, армия пользователей смартфонов резко увеличилась с 30 000 в 1994 году до 1 млрд в 2012 году и достигла рекордных 3,95 млрд в июне 2021 года. По подсчетам, по состоянию на июнь 2021 года, население во всем мире составило 7,9 млрд человек, что дает повод говорить о том, что 50% людей в мире теперь владеют смартфонами. Нам понадобилось 27 лет, чтобы достичь этой исторической вехи», - отметил старший аналитик компании Ивен Ву.

Напомним, что первым смартфоном можно считать телефон IBM Simon, который серийно выпустила американская компания Bell South в 1994 году. Уже тогда устройство предлагало органайзерские функции, а также позволяло пользоваться почтой и факсом. Кроме того, устройство IBM обладало сенсорным экраном, как и сегодняшние «аналоги».

Сегодня смартфонами пользуются жители крупнейших мегаполисов, небольших поселений и даже отдаленных деревень в Африке. Популярность этого гаджета обусловлена удобством, практичностью, мобильностью и многофункциональностью, позволяя решать огромный массив задач в любой момент. Это карманный и незаменимый инструмент для многих. По оценкам аналитиков, к 2030 году около 5 млрд человек во всем мире будут пользоваться смартфонами.

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Источник: mydrivers