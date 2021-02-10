Цена – Бомба! Realme GT Neo 5 SE 5G - Впечатляющий гоночный дизайн и безграничная мощность: процессор Snapdragon 7+ Gen 2, дисплей 144 Гц всего от 9 088

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ТОП за свои деньги с крутым ярким дизайном

В мире смартфонов постоянно происходят изменения и новые устройства появляются на рынке практически ежедневно. Как мы уже знаем, компания Realme производит очень крутые смартфоны за адекватные деньги. Недорогой и очень яркий смартфон с великолепными характеристиками Realme GT NEO 5 SE призван дарить и поражать своего владельца каждый день.

Дисплей у этого красавца – AMOLED 6.74" с разрешением 2772×1240px и максимальной яркостью 1400 кд/м². Дисплей поддерживает HDR10+ и имеет частоту обновления 144 Гц, что делает его очень приятным в использовании и поистине игровым монстром.

Его топовый процессор среднего сегмента Snapdragon 7+ Gen 2 способен обеспечить комфортную работу. Благодаря этому железу он работает очень быстро без подтормаживания, показывая впечатляющий результат в синтетическом тесте AnTuTu – более 1 000 000 баллов. Кроме того, для дополнительного охлаждения используется пространственная вакуумная камера, в играх Realme GT Neo 5 SE 5G будет чувствовать себя как рыба в воде.

Телефон получил удивительную батарею емкостью 5500 мАч, что является несколько более высоким показателем, чем у конкурентов. Скорость зарядки уступает своим старшим братьям и составляет 100W, но это тоже очень хорошо.

Также следует отметить, что Realme GT Neo 5 SE 5G получил тройную камеру на задней панели, состоящую из основной 64 МП камеры, широкоугольной 8 МП и макро на 2 МП. Для селфи установлен модуль с разрешением 16 МП. Кроме того, смартфон позволяет снимать видео с разрешением 4K.

Realme GT Neo 5 SE 5G 8/256gb – идеальный среднебюджетный смартфон с мощной системой, привлекательным внешним видом и отличными камерами с лучшим соотношением цена/качество. Заказать смартфон можно по ссылке ниже:

Realme GT Neo 5 SE 5G 12/256 ГБ - 9 088 грн.

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