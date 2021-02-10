Цены на линейку iPhone 15 удивят – однако спрос ожидается высокий

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Цены на линейку iPhone 15 в Украине удивят – однако спрос ожидается высокий

16.09.2023 43 0

цена половины говорящего

Совсем скоро (приблизительно через неделю после запуска в мире) в Украине появятся новые iPhone 15, ритейлеры ожидают, что смартфоны будут разлетаться как горячие пирожки, поскольку люди "расслабились" и больше не откладывают такие дела на потом и начинают жить настоящим.

Цены на линейку iPhone 15 в Украине удивят – однако спрос ожидается высокий – фото 1

Главное отличие iPhone 15 – разъем USB-C вместо Lightning, Dynamic Island в базовом iPhone и новый Apple A17 Pro в про-версии. В США цены почти не изменились и стартуют с $799 за операторские версии. В Украине по прогнозам стоимость iPhone 15 будет составлять от 45 000 грн за базовую модель до 68 000 грн за базовый iPhone 15 Pro Max.

Цены на линейку iPhone 15 в Украине удивят – однако спрос ожидается высокий – фото 2

Предварительный заказ уже можно оформить в некоторых магазинах от 40 000 грн за iPhone 15 на 128 Гб, однако такие опции предлагают только малые "серые магазины", крупные игроки рынка до сих пор в ожидании со статусом "скоро в продаже".

А вот прогнозируемые цены на все модели:

  • iPhone 15 128 gb - от 45 999 грн
  • iPhone 15 Plus 128 gb – от 49 999 грн
  • iPhone 15 Pro – от 56 999 грн
  • iPhone 15 Pro Max - от 65 999 грн

 

Источник: Forbes

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 16.09.2023
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Цены на линейку iPhone 15 в Украине удивят – однако спрос ожидается высокий