Цены на линейку iPhone 15 удивят – однако спрос ожидается высокий

43

цена половины говорящего

Совсем скоро (приблизительно через неделю после запуска в мире) в Украине появятся новые iPhone 15, ритейлеры ожидают, что смартфоны будут разлетаться как горячие пирожки, поскольку люди "расслабились" и больше не откладывают такие дела на потом и начинают жить настоящим.













Главное отличие iPhone 15 – разъем USB-C вместо Lightning, Dynamic Island в базовом iPhone и новый Apple A17 Pro в про-версии. В США цены почти не изменились и стартуют с $799 за операторские версии. В Украине по прогнозам стоимость iPhone 15 будет составлять от 45 000 грн за базовую модель до 68 000 грн за базовый iPhone 15 Pro Max.













Предварительный заказ уже можно оформить в некоторых магазинах от 40 000 грн за iPhone 15 на 128 Гб, однако такие опции предлагают только малые "серые магазины", крупные игроки рынка до сих пор в ожидании со статусом "скоро в продаже".





А вот прогнозируемые цены на все модели:



