Цена снижена на крутые часы Redmi Watch 3 со 120 режимами тренировок и автономность в целых две недели всего за 3279

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Redmi Watch 3: нууу очень интересный девайс по доступной цене

Китайская компания Xiaomi в начале 2023 года показала новую модель умных часов бюджетной линейки – Redmi Watch 3. По сравнению с предыдущим поколением у гаджета обновился дизайн, добавились функции контроля спортивного здоровья, увеличилось количество доступных циферблатов.

При массе 37 грамм размеры корпуса таковы: 42,4х36х9,9 мм. Redmi Watch 3 получил водонепроницаемость до 5 атмосфер. Это означает, что часы можно не снимать, плавая в бассейне или погружаясь в море на глубину до 50 метров. При этом изготовитель не рекомендует принимать в нем горячий душ или посещать сауну.

Ремешок – силиконовый. За него компании можно выразить благодарность. Застежка получилась очень удобной. Ремешок удобно застегивается и надежно фиксируется.

Часы оснастили качественным AMOLED-экраном диагональю 1,75". Это хороший показатель для такого компактного гаджета. Соотношение дисплея к корпусу составляет 70%, что говорит о тонких рамках. Разрешение матрицы составляет 450х390 пикселей. Максимальная яркость достигает 600 пикселей, под ярким солнцем на часах легко читается любая информация. Частота обновлений экрана - 60 Гц. Это обеспечивает плавную работу интерфейса - без резких перескоков или подтормаживаний. Поддерживается отслеживание режимов сна и уровня стресса.

Часы поддерживают более 120 режимов тренировок, предлагают более 200 тем оформления. Аккумулятор емкостью 289 мАч обеспечивает 12 дней автономности.

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Redmi Watch 3 Global – 3279 грн.

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