Google добавила бессмысленную функцию в поисковик Emoji Kitchen и теперь можно комбинировать разные эмоджи: так тратить деньги умеет только Google

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Google – генератор удивительных решений

Google часто любит делать какие-то неожиданные вещи, но на этот раз компания действительно смогла отличиться довольно странной функцией в своем поисковике – Emoji Kitchen, которая заключается в возможности комбинировать разные эмодзи, создавая тем самым свои.

Чтобы получить доступ к ней, достаточно ввести "Emoji Kitchen" в поиск Google и нажать на подсказку "Учимся готовить". Оттуда вы можете выбрать из десятков разных смайликов и комбинировать их или поиграть с рандомайзером. Закончив эксперимент, вы можете нажать на полученный смайлик, чтобы скопировать его в буфер обмена вашего устройства и вставить как наклейку в сообщение или документ.

Программа для создания эмодзи также работает в мобильных браузерах и в приложении Google, а это означает, что пользователи iPhone наконец-то могут получить доступ к этой функции и вставлять свои творения в iMessage. Ранее Google делал Emoji Kitchen доступным только для пользователей Android через приложение Gboard. Хотя у веб-версии Emoji Kitchen не так много комбинаций, как у Gboard.

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Источник: 9to5google