CMF Buds Pro – бюджетные наушники с ANC за $49 от компании Nothing

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стильно модно

Компания Nothing, известная своими стильными гаджетами уставшим от однотипного дизайна, представила новые беспроводные наушники CMF Buds Pro. Это первое устройство, выпущенное под новым бюджетным суббрендом CMF от Nothing.

CMF Buds Pro предлагают сочетание доступной цены и полезных функций, таких как активное шумоподавление. Стоимость наушников составляет всего $49. Кстати, интеграция со смартфонами Nothing как у старших моделей – полноценна и всюду.

Дизайн CMF Buds Pro достаточно минималистичен. Корпус наушников имеет гладкую матовую поверхность, а зарядный чехол стилизован под хоккейную шайбу. Наушники компактны и удобны для длительного ношения. Доступны 3 цвета: темно-серый, светло-серый и оранжевый.

Звучание характеризуется подчеркнутыми низкими и высокими частотами с провалом в среднем диапазоне. Низкие частоты достаточно мощные, что придает звучанию энергичность. Вокал немного уступает естественности из-за несбалансированного среднего диапазона. Детализация тоже не самая лучшая. Но в целом звук резвый и динамичный.

К недостаткам можно отнести среднее качество микрофонов во время звонков. Также присутствует большая задержка звука при просмотре видео и игры.

CMF Buds Pro могут работать до 11 часов в одном заряде без шумоподавления. Быстрая зарядка обеспечивает еще 5 часов работы за 10 минут подзарядки.

Активное шумоподавление эффективно работает в низкочастотном и среднечастотном диапазонах. Есть режим прозрачности и настройки сенсорных жестов.

CMF Buds Pro - интересное предложение от Nothing для тех, кто ищет недорогие наушники с активным шумоподавлением. Есть определенные компромиссы в звучании и функциональности, но учитывая стоимость $49 – это конкурентоспособный вариант на рынке бюджетных гаджетов.

Источник - GSMArena