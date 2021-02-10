Coca-Cola phone: дата анонса и интересный дизайн

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Дизайнеры Coca-Cola таки что-то умеют

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition будет представлен в 12:30 (по местному времени) 10 февраля в Индии. Как известно из названия телефона, это будет специальная версия Realme 10 Pro 5G, который уже есть на рынке. Пользователь Twitter поделился несколькими изображениями, чтобы показать дизайн Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition.

Новинка выйдет ограниченным тиражом. Телефон на официальных изображениях отличается от того, что было показано ранее на попавшем в сеть рендере. Главное отличие – аппарат двухцветный, а не полностью красный. При этом плоские грани сделаны в черном цвете, а круглые блоки камер с красной обводкой.









Ниже приведены характеристики обычного варианта Realme 10 Pro 5G

Realme 10 Pro 5G имеет 6,72-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено процессором Snapdragon 695, 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ памяти UFS 2.2. Для дополнительного хранилища он имеет слот для карты microSD. Он работает на ОС Android 13 и Realme UI 4.0 . Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку.

Realme 10 Pro имеет 16-мегапиксельную камеру на передней панели для селфи. На задней панели расположена 108-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Варианты версии Realme 10 Pro с 6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ памяти и 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ памяти стоят 18 999 рупий (~232 долл. США) и 19 999 рупий (~244 долл.) .США) соответственно.

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Источник: twitter