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Cubot X30: если нужно много камер задешево

28.07.2020 728 0

Китайcкая компания Сubot на рынке смартфонов не новичок, но ей приходится пробиваться сквозь плотный частокол из конкурентов. Одной из последних новинок компании стал Cubot X30, который выходит на глобальный рынок и в числе движущих сил продаж называют пентакамеру на тыльной стороне. 

 

Cubot X30: если нужно много камер задешево – фото 1

 

На старте продаж компания устраивает акцию, позволяющую прикупить смартфон по выгодной цене. Так, версию с 6/128 Гб памяти предлагают за $139,99, а вариант с 8/256 Гб обойдется в $169,99. Действовать эти ценники будут только до 1 августа. 

 

Cubot X30: если нужно много камер задешево – фото 2

 

Оснастили Cubot X30 дисплеем диагональю 6,4 дюйма разрешением 2310х1080 точек, аккумуляторной батареей емкостью 4200 мАч и операционной системой Android 10 «из коробки». Аппаратная платформа — восьмиядерный процессор Helio P60. 

 

Для создания автопортретов предложили модуль на 32-мегапикселя и на задней панели установили систему из пяти датчиков, где главный сенсор на 48 Мп. В помощь ему дали модули на 16 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп. К приятным дополнениям отнесем наличие чипа NFC, разъема USB Type-C и поддержку карт памяти до 256 Гб. 

 

Купить Cubot X30

Cubot X30
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.07.2020

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Cubot X30: если нужно много камер задешево