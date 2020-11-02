Даешь больше Redmi Note 9. Еще тремя моделями обзаведется эта серия

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Xiaomi в ноябре представит еще три смартфона линейки Redmi Note 9

Xiaomi наращивает свое присутствие на рынке и активное развитие бренда подразумевает и расширение модельного ряда. Линейка Redmi Note 9 уже насчитывает пять моделей, но этого компании показалось мало, и она готовит еще три устройства, которые вольются в эту серию.

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Информацией об этом поделился известный источник Digital Chat Station, который заявляет, что все три новинки появятся уже в середине ноября. К сожалению, что касается нейминга устройств, тот тут нет никакой ясности. Как и не привел источник подробных технических характеристик новинок, ограничившись лишь упоминаем одной детали — один из новичков получит 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright HM2.

Тем временем, не так давно в одном из китайских сертификационных ведомств прошли регистрацию смартфоны Redmi с индексами M2007J22C и M2007J17C, где первый из них получил поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, а второй — 30 Вт. И оба они смогут работать в сетях 5G.

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Предполагается, что тот, чья зарядка мощнее является Pro-версией другой модели и предложит чип Snapdragon 750G. Идет ли речь именно о тех моделях, которые станут частью семейства Redmi Note 9, неизвестно. Есть предположение, что в данном случае речь может идти все же о серии Redmi Note 10, которая может быть создана по следам линейки Xiaomi Mi 10T.

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Источники: gizmochina, twitter