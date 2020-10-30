Прошивка MIUI 12 подтвердила планы Xiaomi по выпуску складного смартфона

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Новые подробности о складном смартфоне Xiaomi

Купить складной смартфон — серьезный вызов и тяжелое бремя, которое принять могут немногие. Такие устройства дорогие и к ним есть серьезные претензии по части надежности и прочности. Но низкий спрос и целый ряд проблем не останавливают производителей. Есть все основания полагать, что к числу тех, кто освоит складной форм-фактор присоединится Xiaomi.

Еще в январе прошлого года президент компании продемонстрировал на видео широкой аудитории смартфон с гибким дисплеем, который можно сгибать в двух местах. Даже спустя 1,5 года Xiaomi так и не решилась на коммерческий выпуск такого устройства.

Но от самой идеи выпустить складной смартфон компания не отказалась. Один из участников сообщества XDA Developers «распотрошил» бета-версию MIUI 12, в коде которой ему удалось найти упоминание о складном смартфоне компании с кодовым именем Cetus. О самом устройстве удалось узнать, что в его основе лежит чип Snapdragon, в качестве главного в основной камере выступает 108-мегапиксельный датчик и руководит работой аппарата ОС Android 11.

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Когда можно ждать дебют складного смартфона от Xiaomi, сведений нет. Скорее всего, его премьера состоится уже в следующем году и есть вероятность, что продавать его станут только на рынке Китая. Будет ли новинка самой доступной на рынке с гибким дисплеем, вопрос открытый.

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Источник: xda developers