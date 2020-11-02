Xiaomi обманула с 120 Вт зарядкой Xiaomi Mi 10 Ultra

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Xiaomi Mi 10 Ultra не заряжается на мощности 120 Вт

Вопреки заявлению производителя, что Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает быструю 120-ваттную зарядку, журналисты издания Androidauthority обнаружили, что это заявление не соответствует действительности. И установить им это удалось опытным путем во время тестирования смартфона и зарядного адаптера.

Напомним, что во время анонса Xiaomi Mi 10 Ultra компания не без гордости сообщила, что он способен заряжаться на мощности 120 Вт и соответствующий блок питания пользователь найдет в коробке со смартфоном. Реальный же тест и замеры показали, что на самом деле мощность зарядки составила 80 Вт.

Возможно, в лабораторных тестах специалистам компании действительно удалось довести мощность зарядки до 120 Вт, но в реальных условиях эксплуатации обнаружилось, что пиковая мощность зарядки составляет 92,3 Вт и как только этот показатель будет достигнут, происходит «откат» до 86,4 Вт для зарядного блока, а смартфон получает 80,1 Вт.

На полную зарядку уходит 21 минута, всего 3-х минут достаточно для зарядки батарейки на 25% и максимальная температура составила 43,8°С. Температурный режим приходит в норму тогда, когда уровень зарядки аккумулятора достигает отметки 70%.

Несмотря на приличную мощность зарядки 80 Вт, особого прока в ней нет. Испытания показали, что при использовании зарядки на 50 Вт смартфон заряжается столь же быстро и полностью восполняет ресурс батарейки всего за 29 минут, а 5 минут достаточно, чтобы зарядить аккумулятор на 25%. И главное — максимальная температура составила 39,1°С. Поэтому все эти заявления о рекордных зарядках скорее маркетинговый инструмент, чем революция в мире зарядок и насущная необходимость.

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Но в сравнении с 18-ваттными зарядными устройствами, серьезный скачок имеется. Так, при использовании адаптера питания мощностью 18 Вт на зарядку Xiaomi Mi 10 Ultra ушло 68 минут.

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Источник: androidauthority