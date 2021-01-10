Даешь много мегапикселей. Следующая остановка 200 Мп

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Samsung уже в этом году представит датчик разрешением 200 Мп

Современные смартфоны по большинству параметров стали хороши, но меряться же производителям чем-то надо. В итоге было решено определять насколько хорош тот или иной аппарат с точки зрения фотографии. Производители сделали камеру этаким мерилом или бенчмарком, который ставится во главу угла, когда оценивается аппарат или сравнивается с другим устройством.

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Вычислительная фотография стала основой развития смартфонов, алгоритмы обработки снимков и отдельные сигнальные процессоры шагнули далеко вперед. Все это выдвигает повышенные требования к «железу» нужны датчики, которые могут получить максимум деталей, которые потом можно обработать и получить шедевр.

Samsung стала тем, кто начал активно продвигать в жизнь идею, что много пикселей не бывает. Она в числе тех, кто первым выпустил модули с рекордным разрешением, позволив производителям хвалиться камерами на 64 Мп и 108 Мп. Это направление в 2021 году получит свое развитие, южнокорейский гигант продолжит делать упор на большое разрешение датчиков.

На горизонте маячит анонс датчика на 200 Мп. Так, по данным авторитетного сетевого информатора Ice Universe в 2021 году Samsung представит несколько инновационных датчиков. В частности, обещано, что скоро представят модуль на 200 Мп. Будет ли в этом хоть какой-то прок для пользователя?

Можно уверенно говорить, что выше разрешение еще не гарантия хорошего качества. Компания вновь предложит «хитрые» микроскопические пиксели, которые будут объединяться в один большой пиксель, которые в обычном режиме станут выдавать разрешение в несколько раз ниже.

Напомним, что ранее в сети мелькали слухи, что Samsung готовит датчики разрешением 144 Мп и 192 Мп. Более того, компания уже активно бьется над тем, чтобы в итоге выдать сенсор на 600 Мп, который превзойдет возможности человеческого глаза.

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Источник: twitter