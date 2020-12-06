Датчик на 600 Мп — крутая идея и за ее реализацию взялся гигант Samsung

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600 Мп сенсоры: перспективная идея или утопия?

В последние годы производители начали активно наращивать разрешающие способности своих камер и есть ощущение, что творится мегапиксельное безумие. Еще в апреле нынешнего года известный поставщик утечек Ice Universe заявил о том, что Samsung останется в авангарде тех, кто будет в числе ярых сторонников технологии Quad Bayer. Она готова и дальше увеличивать разрешение датчиков. Заветная планка — сенсор на 600 Мп, который превзойдет возможности человеческого глаза.

И это не бред и не больная фантазия. Компания действительно создает такой модуль и Ice Universe привел еще одно доказательство. На своей странице в Twitter он опубликовал изображение того, как будет устроен такой датчик. Откуда он оказался у него, он не сообщает. Похоже, что он заполучил слайд или промо-плакат компании, подготовленный к какой-то презентации.

На нем показано, что при нынешнем уровне развития технологий, реши компания установить 600 Мп датчик, то это был бы огромный модуль, который «оттяпал» бы 12% задней панели. Еще одна беда такого решения — он возвышался бы над поверхностью «спинки» на 22 мм.

Каким-то образом Samsung хочет добиться того, чтобы привести размеры 600 Мп модуля до уровня «нормальных». Один из путей — усовершенствование фирменной технологии ISOCELL, которая поможет уменьшить физические размеры объектива. Очень похоже, что компания также одержима идеей уменьшать размер светочувствительных пикселей. Так, если ранее она создавала датчики с большим разрешением, где размер каждого пикселя составлял 0,8 мкм, то в последних ее решениях — 0,7 мкм.

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Вряд ли датчик на 600 Мп появится на рынке в течение ближайших год-два. Его создание работа не одного дня и предстоит решить еще немало проблем, прежде чем он выйдет и его производство поставят на поток.

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Источник: twitter