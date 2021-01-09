Стал известен официальный прайс на бюджетник Samsung Galaxy A12

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Спустя полтора месяца после презентации, Samsung объявили ценник на свой новый бюджетник Samsung Galaxy A12.

Samsung анонсировали бюджетный смартфон Galaxy A12 еще в ноябре 2020 года. Как ни странно, на тот момент компания так и не озвучила ценник устройства – в Сети можно было найти только предположения.

И вот сегодня компания, наконец-то, назвала прайс для некоторых регионов. Как и ожидалось, продажи смартфона Galaxy A12 начались сразу же после объявления цены.

С сегодняшнего дня Samsung Galaxy A12 можно купить в Сингапуре за $172. Смартфон доступен в цветах Cosmic Black (черный) и Cosmic Blue (синий). В магазинах Сингапура можно будет приобрести только одну версию с вариантами 4 Гб оперативной + 128 Гб постоянной памяти.

В то же время в Малайзии Galaxy A12 оценили в 198 долларов, но и модификация здесь будет тоже покруче - 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища. Варианты расцветок остаются теми же.

В Великобритании Galaxy A12 оценили в 170 фунтов стерлингов, что равняется $230. Это самый невыгодный вариант из всех – такой прайс установлен на версию 4/64 ГБ, зато доступно три цвета: черный, синий и белый.

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Напоминаем, что Samsung Galaxy A12 имеет 6,5-дюймовую IPS-панель. Работает устройство на базе чипсета Helio P35 от MediaTek, а питание обеспечивает батарейка на 5000 мАч, который можно подзарядить со скоростью 15 Вт. Сканер отпечатков пальцев находится на правой грани устройства.

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Источник: Gizbot



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