Стал известен официальный прайс на бюджетник Samsung Galaxy A12
Спустя полтора месяца после презентации, Samsung объявили ценник на свой новый бюджетник Samsung Galaxy A12.
Samsung анонсировали бюджетный смартфон Galaxy A12 еще в ноябре 2020 года. Как ни странно, на тот момент компания так и не озвучила ценник устройства – в Сети можно было найти только предположения.
И вот сегодня компания, наконец-то, назвала прайс для некоторых регионов. Как и ожидалось, продажи смартфона Galaxy A12 начались сразу же после объявления цены.
С сегодняшнего дня Samsung Galaxy A12 можно купить в Сингапуре за $172. Смартфон доступен в цветах Cosmic Black (черный) и Cosmic Blue (синий). В магазинах Сингапура можно будет приобрести только одну версию с вариантами 4 Гб оперативной + 128 Гб постоянной памяти.
В то же время в Малайзии Galaxy A12 оценили в 198 долларов, но и модификация здесь будет тоже покруче - 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища. Варианты расцветок остаются теми же.
В Великобритании Galaxy A12 оценили в 170 фунтов стерлингов, что равняется $230. Это самый невыгодный вариант из всех – такой прайс установлен на версию 4/64 ГБ, зато доступно три цвета: черный, синий и белый.
Напоминаем, что Samsung Galaxy A12 имеет 6,5-дюймовую IPS-панель. Работает устройство на базе чипсета Helio P35 от MediaTek, а питание обеспечивает батарейка на 5000 мАч, который можно подзарядить со скоростью 15 Вт. Сканер отпечатков пальцев находится на правой грани устройства.
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Источник: Gizbot
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