Даешь зарядку на 125 Вт в смартфонах Oppo, OnePlus и Realme

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Три китайские компании во второй половине нынешнего года представят смартфоны с ультрабыстрой зарядкой

Один из главных дефицитов наших дней — время. Его постоянно не хватает и мир ускоряется, чтобы успеть охватить многое. Если еще пару лет назад считалось нормой, что смартфон проводит на зарядке несколько часов, то в наши дни — это непозволительная роскошь. Все это хорошо понимают производители, которые начали наращивать скорость быстрой зарядки.

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В прошлом году отличились «дочки» концерна из BBK, которые представили быстрые зарядки мощностью 120-125 Вт. Они предлагают «космические» скорости по времени «дозаправки» аккумулятора. Например, технология быстрой зарядки на 125 Вт от Realme позволяет зарядить батарейку екмостью 4000 мАч на треть всего за три минуты.

Но на данный момент далеко не все компании, представившие ультрабыстрые зарядки выпустили смартфоны с их поддержкой. Последние слухи с просторов Китая говорят о том, что Realme

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Технология поддерживает несколько протоколов быстрой зарядки, включая протоколы PPS 125 Вт, PD 65 Вт и QX 36 Вт. Она будет совместима с технологиями VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, SuperDart.

Какие именно модели можно будет заряжать за считанные минуты, информации нет. Но с большой долей вероятности, это будут устройства флагманского уровня.

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Источник: gizmochina