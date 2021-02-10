Данные пользователей, которые купили фейковый сертификат о вакцинации, выставили на продажу

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Продавцы фальшивых сертификатов решили больше нажиться на покупателях

В России, Украине и других странах мира набирают популярность сервисы, которые предлагают приобрести поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Правоохранители и соцсети борются с продавцами как могут, но дельцы все равно находят способы продать фейковые сертификаты. Благо желающих приобрести их немало.

Теперь такая беспечность может обернуться для обладателей поддельных сертификатов негативными последствиями. На теневых интернет-ресурсах выставили на продажу базы данных граждан, которые успели приобрести поддельные документы о вакцинации и ПРЦ-тестах.

Сама большая база данных насчитывает около полумиллиона людей и все они из Московской области. Цены, в зависимости от ценности базы, разнятся. Журналисты издания «КоммерсантЪ» связались с одним из продавцов и выяснили, что они могут получить в свое распоряжение конфиденциальную информацию на тысячу пользователей всего за $120. Такая сделка позволит завладеть сведениями, которые включают в себя паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.

Эксперты не исключают того, что найдутся те, кто пойдет на покупку баз данных. Их могут использовать, например, для шантажа покупателей фейковых сертификатов. Они могут предложить оплатить их услуги по удалению данных из базы или начнут вымогать деньги, заявляя о том, что об инциденте с покупкой фейкового сертификата узнают правоохранители. В России приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечет за собой уголовную ответственность и максимальное наказание может составить год лишения свободы.

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Источник: kommersant