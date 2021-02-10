Дата анонса ColorOS 12 на Android 12

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Если голосовой помощник Oppo знал, о чем говорил, то ColorOS 12 уже очень скоро

На этой неделе Google выпустила бета-версию Android 12.4.1, которая предвосхищает выход стабильной версии Android 12. Новая итерация зеленого робота дебютирует в сентябре и после этого можно ждать фирменные надстройки от разных производителей, основанные на Android 12. И тут гонку за лидерство может выиграть Oppo.

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Один из пользователей решил поболтать с голосовым ассистентом Oppo Breeno и ему на ум пришла идея спросить, когда состоится анонс Color OS 12. К его удивлению помощник не задумался и выдал конкретный ответ. Он заявил, что выйти новая версия фирменной прошивки должна 13 сентября в 15:00 по Пекинскому времени (10:00 по Киеву и МСК).

Можно было бы сказать, что голосовой помощник «что-то там придумал и все приняли его болтовню за чистую монету», но фишка в том, что Oppo очень оперативно «вправила мозги» Breeno, чтобы тот не болтал лишнего. Теперь на аналогичный вопрос о времени выхода ColorOS 12 он предлагает следить за объявлениями.

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Если время выхода фирменной прошивки Oppo названо верно, то стабильная версия Android 12 должна выйти раньше, до 13 сентября. Предполагается, что двенадцатая итерация зеленого робота дебютирует с 6 по 10 сентября. Учитывая близкую связь с Oppo и единую кодовую базу прошивки, можно ждать, что и OnePlus не будет сильно затягивать с выходом оболочки на Android 12.

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Источник: androidauthority