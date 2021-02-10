Серия Oppo N возвращается

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Возрождение вращающихся камер или все ради нового тренда с подэкранной камерой?

Сейчас модельный ряд Oppo насчитывает пять линеек смартфонов: А, F, K, Reno и Find. Но в скором времени количество серий возрастет до шести. И дело даже не в том, что OnePlus теперь будет плотно ассоциироваться с Oppo. Поговаривают, что компания намерена возродить некогда экспериментальную серию N.

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В свое время в рамках этой линейки вышло три модели: Oppo N1, Oppo N1 mini и Oppo N3. Все три смартфона выделились тем, что предлагали вращающийся модуль камеры, который позволял владельцам устройств создавать автопортреты на основной модуль. Причем, если поворачивать модуль в первых двух моделях необходимо было вручную, то Oppo N3 предложил моторизированный механизм.

После выхода Oppo N3 в 2014 году, компания отказалась от идеи развивать эту серию. И вот спустя 7 лет по каким-то причинам решено возродить линейку. Она займет промежуточное положение между среднего класса аппаратами линейки Oppo Reno и флагманами семейства Oppo Find. Ориентировочно новинка серии Oppo N будет стоить около $620 и одной из ее фишек может стать подэкранная камера.

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На данном этапе это только слухи. Сама Oppo никак не обозначила своего желания выпустить обновления в рамках серии Oppo N.

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Источник: gizmochina