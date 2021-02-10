Дата анонса Realme GT Neo и две главные фишки смартфона названы

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Компания приглашает на премьеру Realme GT Neo, который первым предложит чип Dimensity 1200

Прошло только две недели с момента презентации флагманского Realme GT и нам остается подождать столько же, когда состоится новое мероприятие компании. Сегодня она официально объявила, что премьера Realme GT Neo пройдет 31 марта. И это будет первый смартфон, аппаратной платформой которого станет Dimensity 1200.

Вице-президент компании Сюй Ци заявил, что Realme GT Neo является «новыми продуктом двухплатформеннной флагманской стратегии компании в нынешнем году». В числе его главных преимуществ он отметил чип с мощными ядрами Cortex-A78, изготовленный по нормам 6-нанометровой технологии TSMC, а также поддержку 5G-сетей.

Известно, что Realme GT удостоится 6,55-дюймовой изогнутой AMOLED-панели разрешением FullHD+ со встроенным в нее дактилоскопическим датчиком. Емкость аккумулятора составит 4400 мАч, и он будет находиться внутри корпуса с габаритами 159,9х73,4х7,8 мм. Оперативной памяти должно быть до 8 Гб, а постоянной — до 256 Гб. Мощность быстрой зарядки доведут до 65 Вт.

Напомним, что Realme GT Neo не единственная новинка компании во второй половине марта. В планах презентация серии Realme 8 и пройдет она 24 марта, где Realme 8 Pro станет первым смартфоном компании со 108-мегапиксельным датчиком.

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Источник: mydrivers