Представлен Realme GT: топовое предложение за недорого

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Вышел приятный во многих отношениях Realme GT

Realme уже не раз пробовала свои силы в создании флагманов и сегодня случилась очередная — представлен Realme GT. Он для тех, кто ищет выгодное предложение от китайских производителей и не привязан к конкретной марке. В Realme GT компания попыталась собрать все лучшее на рынке и при этом оставить доступную стоимость. Вышел интересный аппарат со своими сильными сторонами.

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Сам производитель делает акцент на том, что смартфон вышел быстрым, качественным и крайне недорогим. Это очередной представитель лиги, где надлежит обладать топовым железом. Он построен на базе 5-нанометрового Snapdragon 888 с графикой Adreno 660, обладает 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Естественно, память быстрейшая из доступных: LPDDR5 и UFS 3.1 соответственно. Внутри стоит новое поколение системы жидкостного охлаждения, которой под силу остудить чип на 15°С. Для ее создания использовали медь и композитные материалы. Специально для поклонников цифр производитель сообщил, что в AnTuTu смартфон выдает около 750 тысяч «попугаев».

Не подкачал и экран. В Realme GT предложили Super AMOLED-дисплей от Samsung диагональю 6,43 дюйма разрешением 2400х1080 точек, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора — 360 Гц. Экран занял 91,7% лицевой панели, заявлена поддержка DCI-P3 100% и NTSC — 98%.

Батарея тут вполне себе обыкновенная по современным меркам: ее условная емкость составила 4500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт (от 0 до 100% за 35 минут). Несмотря на 3,5-мм разъём для наушников, тут есть поддержка aptX, aptX HD и LDAC для прослушивания lossless-музыки и сертификация Hi-Res Audio. А еще предложили двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Из приятного — наличие модуля NFC.

Камер в Realme GT четыре: одна фронтальная и три на тыльной стороне. Как ни странно, но в этот раз компания отказалась от собственной идеи предлагать исключительно аппараты с четверной основной камерой. Для селфи предложили датчик на 16 Мп с апертурой f/2.5. Главный модуль на задней панели — попсовый сейчас датчик на 64 Мп и в данном случае это Sony IMX682 со светосилой f/1.8 и фокусным расстоянием 26 мм. Второй модуль необходим для широкоугольных снимков. Его разрешение «всего» 8 Мп, а диафрагма f/2.3. Третий же модуль необходим для макросъемки и это сенсор на 2 Мп с апертурой f/2.4.

Посмотрев на Realme GT, в его дизайне вы увидите отголоски прочих смартфонов на рынке, включая собственные аппараты компании. В попытке замахнуться на люксовость есть версия с кожаной тыльной крышкой, где прибегли к комбинации двух цветов: желтого и черного. Также на выбор есть версии в синем и голубом исполнении.

В числе прочих характеристик Realme GT упомянем поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, дисплейный сканер отпечатков пальцев от Goodix, линейный движок Tactile Engine и фирменную оболочку Realme UI 2.0 на основе Android 11.

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Продажи Realme GT в Китае начнутся 10 марта и на выбор две модификации: 8/128 Гб за $433 и 12/256 Гб за $510. Цены приятные и соблазнительные, согласитесь. Но не без компромиссов по камере, отсутствии беспроводной зарядки и водозащиты. Будет ли смартфон доступен у нас, неизвестно.

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Источник: mydrivers