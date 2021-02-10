Дата анонса Realme 8. Изображения и характеристики Realme 9 Pro

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Компания определилась со временем релиза серии Realme 8, а также появились подробности о Realme 9 Pro

Realme хочет успеть вписаться в этот караван мартовских премьер и решила, что первый весенний месяц отличное время для релиза серии Realme 8. Она сообщила о том, что презентация новинок состоится 24 марта на следующий день после того, как пройдет анонс флагманской линейки OnePlus 9.

Ожидается, что в рамках нового семейства выйдут минимум две новинки: Realme 8 и Realme 8 Pro. Первый из дебютантов получит главный модуль в основной камере на 64 Мп, тогда как «прошка» будет козырять датчиком на 108 Мп. Ходят слухи, что смартфоны выйдут в двух версиях, где одни предложит только поддержку 4G, а других наделят возможностью работать в сетях пятого поколения.

Интересно и то, что есть вероятность того, что серия Realme 8 в короткий срок получит свое продолжение. Так, уже не раз звучали предсказания о выходе Realme 9 Pro и сегодня нам позволили взглянуть на него. Это будет мобильник, выполненный в стиле Realme GT и при этом он предложит изогнутый по кромкам дисплей. На тыльной же панели уже привычно видеть прямоугольный блок основной камеры.

По информации источника, Realme X9 Pro удостоится 6,4-дюймового OLED-дисплея с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+ (2400х1080 точек). Под капотом установят чип Dimensity 1200, 12 Гб оперативки и флеш-память на 128/256 Гб. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч и предложат быструю 65-ваттную зарядку. Работать смартфон будет под управлением фирменной оболочки Realme UI на базе Android 11. Рамка должна быть пластиковая и толщина корпуса составит всего 7,8 мм.

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Источник: twitter