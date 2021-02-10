Дата анонса Nubia Z50S Pro: смартфон обещающий победить Xiaomi 13 Ultra и OPPO Find X6 Pro

117

ZTE считает, что размер не главное

За последнюю неделю компания ZTE несколько раз напоминала пользователям о будущем фотофлагмане Nubia Z50S Pro. Главным лозунгом компании стал лозунг «камера превзойдет 1 дюйм». Согласно утечкам сама матрица по размеру будет меньше одного дюйма, так что речь идет именно о качестве, а не размере матрицы.

Вместе с тизером даты анонса ZTE опубликовала немалый текст, в котором расписывает каким же крутым будет их новый смартфон. И в одной из фраз кроется ответ на то, в результате чего они хотят добиться невероятных результатов съемки: "Чистая диафрагма этой главной камеры снова поставит новый рекорд и может быть названа самой большой в индустрии"

То есть качество будет достигаться за счет крутой оптики и очень большой диафрагмы, которая будет захватывать больше света. Выйдет ли у ZTE удивить пользователей невероятным качеством фото покажут только реальные тесты после анонса.

﻿А вот чем они точно смогут удивить, так это внешностью. Судя по тизерам, дизайн будет довольно амбициозным и смелым. Выйдет ли у них действительно стильно, или просто странно пока неясно. Опять-таки увидим презентацию, которая состоится уже через неделю, 20 июля.

Читать также: Искусственный интеллект Bard от Google заговорил по-украински, да еще и функционал расширили

Источник: weibo