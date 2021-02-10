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Дата премьеры Asus Zenfone 8 mini

24.04.2021 84 0

Asus приглашает на презентацию Zenfone 8 mini

Asus определилась с датой анонса семейства Zenfone 8. На своем официальном сайте компания запустила промо-страничку с обратным отсчетом, которая дает понимание, что релиз пройдет 12 мая. Там же упоминается слоган «компактный размер», что явно указывает на то, что нам намерены показать мобильник, обладающий небольшим дисплеем.

 

Дата премьеры Asus Zenfone 8 mini – фото 1

 

Кроме того, Asus разослала приглашение ряду профильных изданий, которое состоится из конверта, внутри скрывается карточка с надписью «большой Zenfone 8» и прозрачная пластина, повторяющая габариты новинки. При наложении картинок друг на друга по нанесенным меткам, получается надпись «большая производительность, компактный размер».

 

Дата премьеры Asus Zenfone 8 mini – фото 2

 

Не сложно понять, что компания намекает на релиз Asus Zenfone 8 mini, который будет компактным смартфоном с дисплеем диагональю 5,9 дюйма. По идее, одновременно с анонсом mini-версии должны показать Zenfone 8 и Zenfone 8 Pro. Ожидается, что все три смартфона будут работать на Snapdragon 888, но вариант появления Snapdragon 870 в базовой версии серии отметать не станем.

 

Дата премьеры Asus Zenfone 8 mini – фото 3

 

Мы находимся в неведении с дизайном новинок, но по слухам, камеры-перевертыша не будет. Хотя есть и те, кто считает, что компания все же повторит прошлогодний эксперимент с поворотным модулем.

 

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Источник: phonearena

Asus Zenfone 8 mini Asus Zenfone 8
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.04.2021

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Дата премьеры Asus Zenfone 8 mini

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