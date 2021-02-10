Дата презентации Huawei Mate X2 стала известна

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Huawei определилась с датой анонса складного Mate X2

Интерес к складным смартфонам подутих. Несмотря на то, что потенциал этих аппаратов высок, дороговизна и непрактичность привели к тому, что устройства в складном форм-факторе уже не вызывают былого чувства новизны и больших ожиданий. Но это не отменяет того факта, что производители и дальше будут создавать складные мобильники.

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Очередную модель с гибким дисплеем мы увидим 22 февраля и им станет Huawei Mate X2. Судя по всему, анонс состоится в рамках Mobile World Congress 2021 в Шанхае, которая в этом году пройдет в феврале, а не летом. Тизерное изображение намекает на то, что в отличие от предшественника, второе поколение получит гибкий дисплей, который будет складываться внутрь, а не наружу.

Ожидается, что Huawei Mate X2 будет построен на базе 5-нанометрового процессора Kirin 9000 и предложит аккумулятор емкостью 4400 мАч. На внутренней стороне аппарата будет 8,01-дюймовый гибкий дисплей разрешением 2480х2222 точек, а на внешней стороне установят экран диагональю 6,45 дюймов с частотой обновления 90 Гц.

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Складной смартфон Huawei Mate X2 удостоится быстрой 66-ваттной зарядки, четверной камеры 50 Мп + 16 Мп + 12 Мп + 8 Мп, фронталки на 16-мегапикселей и фирменной оболочки EMUI.

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Источники: theverge, gizmochina