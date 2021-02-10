Серия Huawei P50: когда анонс и количественный состав

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В рамках семейства Huawei P50 будет три модели и релиз ждем в конце марта

Вот уже больше двух лет США последовательно проводит политику на выдавливание Huawei с рынка. И нужно сказать, что последний удар с отлучением от комплектующих оказался эффективным и успешным. Huawei стремительно слабеет, но все еще борется и пытается не «слиться» с рынка смартфонов.

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В марте должна состояться премьера серии Huawei P50 и один из инсайдеров со ссылкой на надежный источник сообщает, что пройдет она в период с 26 по 28 марта. Он также сообщил, что в рамках новой линейки выйдут три аппарата, где центральная модель семейства получит чип Kirin 9000E, а фирменный процессор Kirin 9000 будет лежать в основе Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro+.

Сетевой информатор @ RODENT950 сообщает о том, что компания находится на финишной прямой и серия Huawei P50 готова к серийному производству. А еще обещан новый дизайн без уточнения коснется ли преображение всего корпуса или только каких-то отдельных элементов, в частности, блока основной камеры.

Ожидается, что все три новинки получат OLED-панели, новые камеры, доработанные экраны и игровые возможности. Huawei P50 должен предложить 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4300 мАч и быструю зарядку на 66 Вт.

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Источник: gsmarena