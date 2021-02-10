Huawei опробует свои силы в животноводстве

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Если не смартфоны, то свиньи. Huawei считает, что это перспективное направление

Санкции против Huawei существенно затруднили ей существование и есть проблемы с выпуском новых продуктов и оборудования. США нанесли точечный и результативный удар, от которого она оправится нескоро. Huawei приходится искать пути для выживания и в плане спасения появился новый пункт для бизнеса — «умное разведение свиней». Это направление племенной индустрии, которые характеризуется как цифровое, интеллектуальное и с минимум человеческого фактора.

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И это не шутка. О том, что компания запустила проект «умного свиноводства» заявил президент департамента машинного обучения Huawei. Искусственный интеллект поможет в анализе и сборе данных, позволит принимать оптимальные решения и усовершенствовать технологию свиноводства.

Естественно, что интерес к свиноводству Huawei продиктован желанием найти дополнительные источники доходов, которые помогут продержаться в это непростое время. И это не единственное направление деятельности, которое хочет освоить компания в будущем.

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Так, на церемонии открытия одной из лабораторий основатель и глава Huawei Рэн Чжэнфэй заявил о существовании программа самоспасения Naniwan. В планах компании попробовать свои силы в добыче угля и металлургии, сконцентрироваться на персональных компьютерах, планшетах, умных экранах и музыкальном контенте. Насколько все это в итоге поможет Huawei перепрофилироваться и выйти на прежний уровень доходности, остается загадкой.

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Источник: newtalk