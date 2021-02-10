Дата презентации Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+

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Новинки представят в феврале

Компания Realme решила обновить довольно удачную линейку Realme 8, предложив апгрейд «железа». Нас ждет анонс Realme 9, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro, а вот Realme 9i уже дебютировал и активно продается. А когда ждать премьеру прочих моделей серии?

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Кажется, мы готовы назвать дату презентации Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+, а раскрыл ее официальный магазин компании на AliExpress. Нас ориентируют на то, что представить новинки должны 15 февраля. Похоже, что речь идет о глобальном анонсе устройств. Возможно, помимо «прошек» в этот день представят и базовую модель серии Realme 9.

По предварительной информации, Realme 9 Pro должен предложить 120-герцовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ при диагонали 6,6 дюйма, чипсет Snapdragon 695, до 8 Гб оперативки и 128 Гб встроенной памяти. Емкость батареи составит 5000 мАч, разрешение фронтальной камеры 16 Мп и основная камера предложит три сенсора 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Цена на Realme 9 Pro стартует с $242.

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Realme 9 Pro+ оснастят 6,42-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсетом Dimensity 920, до 8 Гб оперативной памяти, до 128 Гб постоянной, аккумулятором 4500 мАч и тройную тыльную камеру 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: aliexpress