Как будет выглядеть Realme 9

558

Новинка получит внешность от предшественника

В сети давно ходят слухи о предстоящем анонсе серии Realme 9. В основном инсайдеры охотно говорят о Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+, а вот базовый Realme 9 незаслуженно остается в тени. И вот сегодня у нас появилась возможность оценить внешний вид Realme 9, который уже успел пройти процедуру сертификации в FCC.

Внешность очередного базового смартфона «цифровой» серии будет отличаться от прочих устройств линейки Realme 9. Компания решила сохранить облик предшественника, предложив блок основной камеры с четырьмя «комфорками». Возможно, такое исполнение камеры выглядит архаично, но оно выполняет главную цель — выделить смартфон на фоне прочих устройств на рынке. А еще есть немало тех, кто не любит рискованные решения, отдавая предпочтение «классики», поэтому им вполне может зайти дизайн, обкатанный еще в Realme 8.

Читать также: Realme наступает на «пятки» Samsung и впервые в тройке лидеров ﻿

По имеющейся информации, Realme 9 предложит 90-герцовый дисплей диагональю 6,5 дюйма, чипсет от MediaTek, быструю зарядку мощностью 18 Вт и три датчика в основной камере, где ключевой разрешением 48 Мп и ассистировать ему станут два модуля по 2 Мп каждый для макросъемки и анализа глубины.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mysmartprice