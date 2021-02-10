Realme наступает на «пятки» Samsung и впервые в тройке лидеров

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Это показатели четвертого квартала прошлого года

Бренд Realme появился на рынке в 2018 году и изначально был создан для того, чтобы конкурировать с Xiaomi в Индии. И на этом локальном рынке компания достигла существенных успехов. Ее доля неумолимо растет и по итогам четвертого квартала прошлого года она сумела занять 17% доли рынка.

К такому выводу пришли аналитики компании Canalys, которые проанализировали результаты работы компаний по итогам последней декады прошлого года. По их подсчетам, Realme сумела отгрузить около 7,6 млн смартфонов и это единственный бренд из топ-5 крупнейших производителей в Индии, кто показал рост. Еще годом ранее его доля составляла 12% и рост в годовом исчислении составил 49%.

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Realme стала третьей на рынке Индии и впервые попала в тройку лидеров. Компанией же номер один стала Xiaomi, которая контролирует 21% рынка смартфонов и это на 6% ниже прошлогоднего показателя. В количественном выражении отгрузка составила 9,3 млн. На втором месте оказалась Samsung с результатом 19% против 21% годом ранее, и сумевшая отгрузить 8,5 млн трубок.

На четвертом и пятом местах оказались Vivo и Oppo, чья доля на индийском рынке составила 13% и 11% соответственно. Всего в четвертом квартале прошлого года было поставлено 44,5 млн смартфонов против 43,8 млн годом ранее.

Если рассматривать показатели за весь 2021 год, тот тут Realme стала четвертой и в ее активе 24,2 млн поставленных смартфонов, а годовой прирост составил 15%. На вершине топ-5 стала Xiaomi, которая контролировала 25% рынка Индии и в ее активе 40,5 млн отгруженных мобильников. На втором месте Samsung, чья доля составила 19% против 20% по итогам 2020 года.

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Источник: androidauthority