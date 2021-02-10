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Датчик основной камеры OPPO Find X7 Pro стал известен, и это тоже Sony Lytia

01.11.2023 121 0

Еще один смартфон с Sony Lytia

 

Вслед за камерой OnePlus 12 стало известно о сенсоре основной камеры OPPO Find X7 Pro. Это тоже Sony Lytia, но другая. Смартфон получит дюймовый датчик LYT900, флагманский в модельном ряду Lytia.

 

Oppo Find X7 Pro


LYT900 является топовым продуктом в линейке сенсоров Lytia. Датчик размером 1/0,9” имеет эффективное количество пикселей примерно 50 МП, что обеспечивает высокий охват цвета и чёткость.Сенсор с двухслойной транзисторной пиксельной структурой обеспечит лучшие снимки в условиях плохого освещения.

 

OPPO Find X7 Pro


OPPO Find X7 Pro будет иметь блок из четырех камер. Одна из них – двойная перископическая камера. Еще одна – основная камера с сенсором Sony LTY900 на 50 МП. Также будут сверхширокоугольники и телеобъективы. Перископный объектив придаст высокое качество масштабированию объектов даже на больших расстояниях.

 

Дата выхода OPPO Find X7 Pro пока неизвестна.

 

Источник: GSMChina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 01.11.2023
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Датчик основной камеры OPPO Find X7 Pro стал известен, и это тоже Sony Lytia