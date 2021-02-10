Датчик приближения в Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro не должен глючить

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В смартфонах не аппаратное решение, а виртуальное

Давно не секрет, что ряд смартфонов Xiaomi подвержены такой проблеме как некорректная работа датчика приближения. Проблема не нова и наблюдается от модели к модели. Не замечать ее сложно. Именно она отключает дисплей во время телефонного разговора, чтобы юзер ничего случайно не нажал и не прервал звонок.

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В серии XiaoMi 11T компания пошла по пути отказа от аппаратных решений в пользу виртуального датчика AI Virtual Proximity Sensor Inner Beauty. Для его работы задействована платформа AI Virtual Smart Sensor Platform, которая позволяет полагаться исключительно на программные сенсорные решения, способные заменить или дополнить традиционные аппаратные датчики. Еще немаловажная деталь — такое решение обходится дешевле и позволяет немного сэкономить. Правда, о глобальной экономии, конечно же, речь не идет.

Помогала в создании виртуального сенсора компания Elliptic Labs, с которой Xiaomi сотрудничает с 2016 года. В прошлом месяце появилось сообщение, что китайская компания прекратит работать с Elliptic Labs из-за большого количества жалоб на проблемы в работе датчиков приближения. Но, похоже, что эти разговоры были лишь слухами.

Генеральный директор Elliptic Labs Лайла Даниэльсон заявила о том, что они продолжают сотрудничество с Xiaomi и компания продолжит использовать их решения в большом количестве смартфонов. Она гордится тем, что с ними работает второй по величине OEM-производитель в мире.

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«Платформа AI Virtual Smart Sensor Platform позволяет производителям внедрять новые функции без использования аппаратных датчиков, что снижает затраты и устраняет риски, связанные с поставками. Мы уверены, что наша платформа виртуальных интеллектуальных датчиков AI предложит экономию в масштабе, производительность и ценность, необходимые инновационным партнерам, таким как Xiaomi, для продолжения такого роста».

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Источник: businesswire