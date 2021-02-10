Дату анонса Redmi Note 10 перенесли на шесть дней

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Redmi Note 10 представят 4 марта

На прошлой неделе Xiaomi начала дразнить скорым анонсом серии Redmi Note 10 и были все основания полагать, что премьера состоится 10 марта 2021 года. Но неожиданно сегодня на странице Twitter Redmi India появилось сообщение, что премьера семейства Redmi Note 10 состоится 4 марта. Совпадет ли анонс новинок для индийского рынка с их глобальным релизом, полной уверенности нет. Возможно, 10 марта их покажут в Индии.

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Помимо даты предстоящего релиза, компания не стала открывать какие-либо подробности о новинках. Остается довольствоваться ранними слухами. Ожидается, что в марте должны показать Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, где оба смартфона выйдут в двух версиях: с поддержкой 4G и 5G. Интересно, что «прошка» может быть первой доступной моделью с датчиком на 108-мегапикселей.

Ходят слухи, что оба смартфона получат 120-герцовый дисплей, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрая зарядка и фирменная оболочка MIUI 12 на базе Android 11. Кстати, вчера компания удалила на своей странице в Twitter анонс на тему какой тип панели хотели бы видеть пользователи в серии Redmi Note 10. Все пошло не по плану и большинство пользователей проголосовали за OLED. Компания удалила результаты плебисцита, чем дала понять, что «десятки» получат IPS-матрицы.

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Источник: twitter