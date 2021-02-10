Пресс-изображение Xiaomi Mi 11 Lite выложили в сеть

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Xiaomi Mi 11 Lite будет почти неотличим от Xiaomi Mi 11

Xiaomi завершила на высокой ноте прошлый год, представив флагман Mi 11. В этом месяце Xiaomi Mi 11 выходит на глобальный рынок, а сама компания готовится пополнить флагманскую линейку еще минимум тремя новинками: Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11 Lite. Рендер лайт-версии флагмана попал в сеть.

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Выложил на суд широкой аудитории изображение Xiaomi Mi 11 Lite известный сетевой информатор Digital Chat Station. И он утверждает, что это официальный пресс-рендер. Если это так, то упрощенная версия флагмана будет практически копией своего старшего собрата. Отличия и упрощения прослеживаются в том, что тут предложили плоский дисплей и, естественно, что рамки здесь толще, чем у Xiaomi Mi 11.

Согласно тем слухам, которые ранее циркулировали в сети, Xiaomi Mi 11 Lite должен получить платформу Snapdragon 768G, дисплей с частотой обновления 120 Гц, многомодульную камеру, где главный датчик разрешением 64 Мп или 48 Мп, аккумулятор емкостью 4150 мАч. Есть и те, кто утверждает, что новинка получит на вооружение Snapdragon 732G, который установлен в Poco X3 NFC.

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На данный момент компания хранит молчание о времени анонса Xiaomi Mi 11 Lite. Неизвестно и ценообразование на новинку.

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Источник: weibo