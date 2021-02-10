Redmi Note 10 получит OLED дисплей или ЖК-панель?

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Xiaomi удалила опрос, где большинство проголосовало за ЖК-экран в Redmi Note 10

10 марта должна состояться премьера Redmi Note 10 и, возможно, Redmi Note 10 Pro. Вполне логично, что компания подогревает интерес к предстоящей презентации и уже в привычной манере для себя решила организовать опрос. Несмотря на то, что финальный вариант характеристик Redmi Note 10 уже утвержден и производство смартфона идет полным ходом, компания попросила пользователей проголосовать, какой тип дисплея они предпочитают: ЖК-панель или OLED.

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По результатам народного плебисцита в Twitter оказалось, что подавляющее большинство не прочь увидеть в Redmi Note 10 панель OLED — 88%. Тогда как ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц хотели бы увидеть в будущем смартфоне 12%. Дальше события начали развиваться непредсказуемо — компания удалила результаты опроса.

Похоже, что предпочтения пользователей пошли вразрез с планами компании. Удаление опроса указывает на то, что Redmi Note 10 получит ЖК-экран и никак не OLED. Иначе какой резон удалять его?

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По слухам, Redmi Note 10 получит дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22 Вт, до 8 Гб оперативной памяти и тройную основную камеру.

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Источник: androidauthority