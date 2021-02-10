Давно пора: Garmin Venu 3 получит версию с функцией, которой не хватало

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Апдейт, фанаты ждали два года





Компания Garmin готовится к выпуску следующего поколения часов Venu, заменяя модели Venu 2, Venu 2S и Venu 2 Plus. По неподтвержденным данным, разрабатываются Venu 3 и Venu 3S, а их официальная презентация может пройти во время IFA 2023 в Берлине.





Предыдущее поколение Venu 2 вышло на рынок более двух лет назад, а Venu 2 Plus был представлен в первой части 2022 года. Кажется, компания работает не покладая рук над созданием Venu 3, при этом планируются разные модификации.









По словам инсайдера, Volza добавил ссылку на модель A04542, ранее связывавшуюся с Venu 3S. По информации, компания также использует модельный номер A04543 для обычной версии Venu 3. Согласно утечкам Venu 3S получит поддержку GPS и Wi-Fi, которая является стандартом для многих современных смарт-часов, однако это может уменьшить время автономной работы, которой гармин славится. .





Это также может указывать на то, что Garmin, возможно, не планирует выпускать отдельную модель с музыкальной функцией, подобную Venu Sq 2 Music. Кроме этого, согласно данным, Venu 3S будет доступен в цветах Dust Rose + Soft Gold, что, вероятно, указывает на цвет ремешка и корпуса.









Сведения с импортного сайта Volza и других источников указывают, что Garmin Venu 3 будут представлены уже очень скоро. Пока мы знаем очень мало об этих моделях, однако уже сейчас интерес у любителей бренда растет.



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﻿Источник: notebookcheck